YİNE UZATILDI! ANKARA'DA O TARİHE KADAR METRO VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, darbe girişimi sonucunda yaşanan saldırılar ve ulaşımın rahat sağlanması amacıyla Ankara'da ücretsiz metro, Ankaray ve EGO otobüsleri uygulaması bir kez daha uzatıldı.
Büyükşehir Belediyesi Basın biriminden yapılan açıklamaya göre Ankara'da metro, Ankaray ve EGO otobüslerinin ücretsiz hizmet uygulaması 25 Temmuz 2016 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar uzatıldı.
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