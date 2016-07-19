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YİNE UZATILDI! ANKARA'DA O TARİHE KADAR METRO VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ


YİNE UZATILDI! ANKARA'DA O TARİHE KADAR METRO VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ
Tarih : 19 Temmuz 2016, 11:34
Puan Ver : Yine Uzatıldı! Ankara'da O Tarihe Kadar Metro Ve Otobüsler Ücretsiz(5/10)6


Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, darbe girişimi sonucunda yaşanan saldırılar ve ulaşımın rahat sağlanması amacıyla Ankara'da ücretsiz metro, Ankaray ve EGO otobüsleri uygulaması bir kez daha uzatıldı.



Büyükşehir Belediyesi Basın biriminden yapılan açıklamaya göre Ankara'da metro, Ankaray ve EGO otobüslerinin ücretsiz hizmet uygulaması 25 Temmuz 2016 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar uzatıldı.








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