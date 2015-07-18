

Siber saldırganlar yine Telekom operatörleri adına düzenledikleri sahte e-faturalarla kullanıcıları dolandırmaya çalışıyorlar.



Sahte e-faturaların içine yerleştirdikleri Cryptolocker virüsü ile kurbanlarından maddi kazanç elde etmeye çalışıyorlar. Yeni başlayan saldırıda yüksek kullanım bedelli faturalarla kullanıcılar şaşırtılarak e-faturayı bilgisayarlarına indirmeleri sağlanıyor. Bundan sonra ise kullanıcıların cihazlarına Cryptolocker bulaştırılıyor. Türkiye'de özellikle 2014 yılından beri Cryptolocker başta olmak üzere birçok fidye yazılım çeşidini içeren saldırılarda ciddi oranda artış yaşanıyor.



Kullanıcıların bilgisayarlarını ve dosyalarını kilitleyerek belli bir para ödenmesi durumunda açılacağını vaat eden fidye yazılım tehditleri gün geçtikçe gelişiyor ve değişiyor. Dosya sunucuları, bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar ve sanallaştırılmış masaüstü bilgisayarlar için veri kaybı ve hırsızlığa karşı koruma sağlamanın yanında kaynak kullanımını azaltarak performans artırımı da sağlıyor. Bunun yanında bulut tabanlı küresel tehdit istihbaratı sayesinde hem fiziksel, hem de sanal uç noktaları tehditlere karşı anında koruma sunuyor.