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Yine rekor kıran Messi, lig tarihine geçti

YİNE REKOR KIRAN MESSİ, LİG TARİHİNE GEÇTİ

Barcelona'nın Girona ile oynadığı karşılaşmada Luis Suarez'e asist yapan Messi, lig tarihinin en fazla asist yapan futbolcusu oldu.

Tarih : 25 Şubat 2018, 18:40
Puan Ver : Yine Rekor Kıran Messi, Lig Tarihine Geçti(10/10)6

Barcelona'nın Girona ile oynadığı karşılaşmada Luis Suarez'e asist yapan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, La Liga tarihinde 148 asiste ulaştı ve rekorun yeni sahibi oldu.

SUAREZ'E ASİST YAPAN MESSI TARİHE GEÇTİ

La Liga'nın 25. haftasında Barcelona, Nou Camp'ta karşılaştığı Girona'yı Luis Suarez 3, Lionel Messi 2 ve Philippe Coutinho'nun golleriyle 6-1 mağlup etti. Müsabakada Suarez'in attığı ilk golde asist yapan Messi, La Liga tarihine geçti. Yıldız futbolcu, bu asistle lig kariyerinde 148. asistini yaptı ve rekorun yeni sahibi oldu.

36 FARKLI TAKIMA DA GOL ATTI

Messi, aynı zamanda Girona'ya attığı golle ligde 36 farklı takıma da gol atma başarısı yakladı. 30 yaşındaki futbolcu, lig tarihinde de attığı 370 golle de en golcü unvanına sahip bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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