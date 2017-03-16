YİNE ORTAYA ÇIKTI! VATANDAŞLAR TEDİRGİN
Beyaz köpükler, ilçe merkezinde vatandaşları tedirgin etti
Niğde'nin Bor İlçesi'nde Akkaya Barajı'ndan gelen köpük yine yollara taştı.
Bor İlçesi'ndeki sulama kanallarında 5 Şubat'ta aşırı köpüklenme olmuştu. Niğde Valiliği'nin Akkaya Baraj dip savağından çıkan suyun oksijenle teması sonucu köpüklenme meydana geldiği belirtilirken köpükler bugün yine ortaya çıktı. Beyaz köpükler, ilçe merkezinde vatandaşları tedirgin etti. Köpükler belediye ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı.
kaynak:habertürk
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