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Yine Ezber Bozdu: Fransız İhtilali Tuz Yüzünden Çıktı!
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YİNE EZBER BOZDU: FRANSIZ İHTİLALİ TUZ YÜZÜNDEN ÇIKTI!


Yine ezber bozdu: Fransız İhtilali tuz yüzünden çıktı!
Tarih : 17 Şubat 2018, 23:20
Puan Ver : Yine Ezber Bozdu: Fransız İhtilali Tuz Yüzünden Çıktı!(7/10)3

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Fransız İhtilali'nin sebebinin halkı tuzsuz bırakmak olduğunu söyledi.

"VÜCUTTA TUZ EKSİLİNCE TÜM ORGANİZMA ALT ÜST OLUYOR"

Aşırı sayılabilecek derecede tuz tüketilen ülkelerde kalp hastalığından ölüm oranlarının dikkat çekici derecede düşük olduğunu belirten Karatay, "Çok şaşıracaksınız şimdi yine ama tansiyonu yükselten şeker. İnsülin direncinin başlamış olmasından dolayıdır. Vücutta tuz eksilince tüm organizma altüst oluyor, birçok hastalık aşırı tuzsuz beslenmeyle gelişiyor" dedi.

"FRANSIZ İHTİLALİ'NİN SEBEBİ HALKI TUZSUZ BIRAKMAKTIR"

Karatay açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Kristal kaya tuzu doğal haliyle 84 minerali dengeli olarak barındırıyor. İlk kez söylüyorum, Fransız İhtilali'nin en büyük sebebi halkı tuzsuz bırakmaktı. Krallar ve aristokratlar hakiki tuzu elinde tutup yüksek fiyata satmak için halka vermedi. Halk yiyeceklerini bütün yıl muhafaza etmek için doğal kaya tuzu kullanıyordu. Halk için altından daha kıymetliydi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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