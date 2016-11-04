YİNE EMENİKE YİNE OLAY! BAKIN BU KEZ NE YAPTI...
Emenike, takımının Manchester United karşısında galip gelmesine karşın arkadaşlarıyla kutlamalara katılmadı ve stattan ilk ayrılan futbolcu oldu.
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emenike, takımının Manchester United karşısında galip gelmesine karşın arkadaşlarıyla kutlamalara katılmadı ve stattan ilk ayrılan futbolcu oldu.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte doğrudan soyunma odasına giden Emenike, üstünü değiştirdi, duş bile almadan acele bir şekilde aracına binerek tek başına ayrıldı.
68. dakikada Volkan Şen'in yerine oyuna dahil olan Nijeryalı oyuncu, oyuna girdiği dakikadan itibaren kaçırdığı goller ve isteksizliğiyle saç baş yoldurtmuştu.
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