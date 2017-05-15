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yılsonu tüfe beklentisi yüzde 9.53, dolar/tl 3.8027

YILSONU TÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 9.53, DOLAR/TL 3.8027

TCMB ankerine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.53 olurken, dolar/TL beklentisi 3.8027 oldu.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 15:39
Puan Ver : Yılsonu Tüfe Beklentisi Yüzde 9.53, Dolar/Tl 3.8027(8/10)9


Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,28 iken, bu anket döneminde yüzde 9,53'e yükseldi.



Beklenti Anketi, 69 katılımcı ile gerçekleştirilirken, sonuçlar tüm katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.



Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,27 iken, bu anket döneminde yüzde 8,41 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,87 ve yüzde 7,93 olarak gerçekleşti.



 



kaynak:gazetevatan








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