

Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,28 iken, bu anket döneminde yüzde 9,53'e yükseldi.







Beklenti Anketi, 69 katılımcı ile gerçekleştirilirken, sonuçlar tüm katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.







Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,27 iken, bu anket döneminde yüzde 8,41 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,87 ve yüzde 7,93 olarak gerçekleşti.







kaynak:gazetevatan