YILMAZ VURAL'IN YENİ TAKIMI ŞOKE ETTİ!
Türk futboluna damga vuran teknik direktörlerden Yılmaz Vural, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Mudanyaspor ile anlaştı. Vural, Bursa ekibine 'teknik danışman' olarak hizmet verecek.
Türk futboluna damga vuran teknik direktörlerden Yılmaz Vural, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Mudanyaspor ile anlaştı. Vural, Bursa ekibine 'teknik danışman' olarak hizmet verecek.
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