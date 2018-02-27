Son olarak Giresunspor'dan ayrılan Yılmaz Vural, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu ve Fatih Terim'e gönderme yaptı.

Terim'in güçlü kadrolarla çalıştığını belirten Vural, "Türkiye'de oyunla kazanan kaç takım var? Herkes oyuncuyla kazanıyor. İyi oyuncun varsa, iyi teknik direktör oluyorsun. Fatih Terim çalıştırsın bakalım Elazığspor'u. Şampiyon yapsın da göreyim. Çalıştığı iki takım var. Biri Galatasaray, biri milli takım. Göztepe'de, Ankaragücü'nde ne yaptı?" ifadelerini kullandı.

"KULÜPLER TIMARHANE GİBİ"

Çalıştığı takımlarda sorunlar yaşadığını vurgulayan Vural, "Yaşadığım sıkıntılardan dolayı bazen mesleği bırakasım geliyor. Adam 12 maçta şampiyon yap beni diyor, öyle bir durumda gidiyoruz. Futbolcular sahanın içinde hepsi saf, adam kaçırıyorlar, gol yiyorsun. Saha dışında hepsi kurnaz. Böyle futbolculuk olmaz. Kulüpler tımarhane gibi." dedi.

Bu sezon Süper Lig'de Karabükspor ve Kasımpaşa'dan teklif aldığını kaydeden deneyimli hoca, "Karabükspor ile konuştum, Kasımpaşa ile konuştum. 1. Lig'de 3-4 takım hariç hepsiyle konuştum." bilgisini paylaştı.

"O TAKIMLARDA KRAL, İMPARATOR OLMADIK"

Vural ayrıca, "Fenerbahçe'de Ali Şen döneminde iki kez gece antrenör oldum. Sabah oldu ve iş bozuldu. Galatasaray'da meşhur "Hırsızlar" olayında, Hagi döneminde Ergun ağabey aradı ve 'Hocamız sensin, Özhan ağabey de onay verdi.' dedi. Toplantıdan sonra Hagi özür diledi, onunla devam ettiler. Beşiktaş'tan resmi bir şey gelmedi. Biz o takımlarda gol kralı ve imparator olamadık. İnsanlar bizi istiyor." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada