YILMAZ VURAL'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR
Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural, "Türk futbolu diye bir şey yok ki ümidimi keseyim. Aldatmaca bir orta oyunu oynuyoruz." dedi.
Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, bir televizyon kanalında yayınlanan programda çeşitli açıklamalarda bulunurken, konuyu Göztepe'den ayrılışına getirdi. "Türk futbolu diye bir şey yok ki ümidimi keseyim" diye serzenişte bulunan Yılmaz Vural, "Aldatmaca bir orta oyunu oynuyoruz. Süper Lig, yarışma gibidir. Burada işi kavramış, deneyim sahibi olmuş futbolcular, teknik adamlar yer alıyor. 'Gelin siz seçilmişler, bize bu yarışmayı güzel sunun. Biz de seyrederken inanılmaz keyif alalım' diyorlar" şeklinde konuştu.
"HAYATINDA TAKIM ÇALIŞTIRMIŞLIĞI YOK"
Vural, Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'yı kastederek, "Şimdi bakıyorsunuz bir arkadaşım daha hayatında bir takım çalıştırmamış, yardımcı antrenörlüğü çok kısa süre yapmış, ona bir takım teslim ediliyor. Mümkün değil senin yapman. Sen kazanırsan iyi antrenör olursun. Senin buraya çok şey katacağın büyük soru işaretidir" dedi.
"GÖZTEPE'Yİ BEN LİGE ÇIKARDIM, BENLE DEVAM ETMEDİLER"
Göztepe'yi 13 yıl sonra Süper Lig'e çıkardığını hatırlatan Yılmaz Vural, "Ben Göztepe'yi çıkardım adamlar benle devam etmedi. Türkiye'de üstüne koya koya gitmişlik yok ki. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil bana 'Hocam büyük takımların seni neden almadıklarını daha iyi anladım. İnanılmaz bir hocasın. Bunu tartışmam mümkün değil ama sen bizim takımın üzerine çıkıyorsun popülarite olarak' dedi. Bunu rahatız edici buluyor. Bu insanın elinde değil ki. Tamamen duygusal bir tepki koydu bana. Bu ülkede para kazanmıyoruz, siyasetle ilişkimiz yok, kafamıza göre bir adam bulduk dedik adam bizi istemedi" diye konuştu.
"BİR TAKIM BU KADAR RİSKE ATILIR MI"
Süper Lig'de ilk 8 hafta sonunda 16 puanla 2. sırada yer alarak büyük bir başarı gösteren Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna için, "Yardımcı antrenörlükten gelmiş bir adamla çalışıp bu kadar riske atılır mı takım?" eleştirisinde bulundu. Tecrübeli teknik adam sözlerini, "Biat istiyorlar. Kültür bu, biat edeceksin adama. Ben senle oturup sözleşme yapıyorum ama bu yetkileri vermek işine gelmiyor" diyerek sonlandırdı.
Kaynak: haberinburada
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