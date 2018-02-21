Spor Toto 1. Ligin 23. haftasında Elazığspor evinde konuk ettiği Giresunspor'u 2-1 yendi. Bu sonuçla Giresunspor Yılmaz Vural yönetimindeki üçüncü maçında da yenilmiş oldu.

Elazığspor - Giresunspor maçında kazanan, 2-1'lik skorla Elazığspor oldu. Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasındaki mücadele, Elazığ Atatürk Stadı'nda oynandı.

Elazığspor'a galibiyeti getiren goller 45. ve 53. dakikalarda Alpaslan Öztürk ile geldi. Giresunspor'un tek sayısını ise 10. dakikada Çağlar Birinci kaydetti. Giresunspor'da Onur Demir, 75. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

ELAZIĞSPOR YENİLMEZLİK SERİSİNİ 5 MAÇA ÇIKARDI

Bu sonucun ardından Elazığspor yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve 34 puanla 7. sıraya yerleşti. Yılmaz Vural'ın takımın başında olduğu 3. maçta da yenilen Giresunspor ise üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Elazığspor deplasmanda Rizespor ile karşılaşacakken, Giresunspor ise deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak.

Kaynak: haberinburada