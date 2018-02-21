Volkan Konak'a Silahlı Saldırı! Saldırgan 'vatan Haini' Diye Bağırdı
Cengiz Ünder'in Attığı Gol Roma'ya Yetmedi
Sevilla, De Gea Duvarını Geçemedi
Yüksek Vergiden Kaçan Ünlü Oyuncu, Cezayir'e Yerleşmeye Hazırlanıyor
Eski Galatasaraylı Telles Gözyaşlarına Hakim Olamadı
Ali Koç İddialı Konuştu: Farklı Başladık, Farklı Bitireceğiz
Fed Tutanakları Yayınlandı! 2018'de Faiz Artışı Bekleniyor
Yıldız Futbolcu Cengiz Ünder'den Tarihe Geçen Gol!
Dünya Şampiyonu Boksörden Erdoğan'a Büyük Jest!
Türk Hava Yolları Personel Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları
Real Madrid Geriden Geldi
Büyük Skandal! Federasyon Oynanmayan Maç İçin Bahis Cezası Kesti
Bıçaklı Şaka Kötü Bitti! 16 Yaşındaki Genç, Ağabeyini Öldürdü
6 Yaşındaki Çocuk, Büyü Bozma Ayini Sırasında Annesi Tarafından Öldürüldü
Rum Liderden Türkiye'ye Küstah Doğal Gaz Çağrısı
İstanbulspor 90+6'da Güldü
Cami Minaresinden Ezan Değil Türkü Sesi Yükseldi!
Yılmaz Vural'a Bir Darbe De Elazığspor'dan
İnternet Yayınları Rtük Denetimine Giriyor!
Aldatıldığını Düşünen Cani Kadın, Kocasının Cinsel Organını Kesip Klozete Attı

Yılmaz Vural'a bir darbe de Elazığspor'dan

YILMAZ VURAL'A BİR DARBE DE ELAZIĞSPOR'DAN

Spor Toto 1. Ligin 23. haftasında Elazığspor evinde konuk ettiği Giresunspor'u 2-1 yendi. Bu sonuçla Giresunspor Yılmaz Vural yönetimindeki üçüncü maçında da yenilmiş oldu.

Tarih : 21 Şubat 2018, 22:40
Puan Ver : Yılmaz Vural'a Bir Darbe De Elazığspor'dan(10/10)6

Elazığspor - Giresunspor maçında kazanan, 2-1'lik skorla Elazığspor oldu. Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasındaki mücadele, Elazığ Atatürk Stadı'nda oynandı.

Elazığspor'a galibiyeti getiren goller 45. ve 53. dakikalarda Alpaslan Öztürk ile geldi. Giresunspor'un tek sayısını ise 10. dakikada Çağlar Birinci kaydetti. Giresunspor'da Onur Demir, 75. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

ELAZIĞSPOR YENİLMEZLİK SERİSİNİ 5 MAÇA ÇIKARDI

Bu sonucun ardından Elazığspor yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve 34 puanla 7. sıraya yerleşti. Yılmaz Vural'ın takımın başında olduğu 3. maçta da yenilen Giresunspor ise üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Elazığspor deplasmanda Rizespor ile karşılaşacakken, Giresunspor ise deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yılmaz  Vural  A  Bir  Darbe  De  Elazığspor  Dan    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER