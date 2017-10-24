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Yılmaz Vural sahalara dönüyor

YILMAZ VURAL SAHALARA DÖNÜYOR

Fuat Çapa'nın takımdan ayrılmasıyla teknik direktör arayışlarına başlayan Boluspor, rotayı tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural'a çevirdi

Tarih : 24 Ekim 2017, 18:10
Puan Ver : Yılmaz Vural Sahalara Dönüyor(9/10)5

Geçtiğimiz yıl Göztepe'yle Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren ancak sezon başında Sarı Kırmızılı takımla yollarını ayıran Yılmaz Vural'ın, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'la anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

BOLUSPOR YILMAZ VURAL'IN TECRÜBESİNE GÜVENİYOR

Lig'in 9. haftasında alınan 4-2'lik Balıkesirspor mağlubiyeti sonrasında dün teknik direktör Fuat Çapa'nın sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Kırmızı Beyazlılar, yeni teknik direktör arayışına vakit kaybetmeden başladı. Takımı bulunduğu durumdan çıkarabilecek, ligi tanıyan ve tecrübeli bir isimle anlaşmak isteyen Boluspor yönetimi, Yılmaz Vural'da karar kıldı. Son olarak Göztepe'yi çalıştıran ve İzmir ekibini 14 yıl sonra Süper Lig'e çıkaran 64 yaşındaki teknik adamın da Boluspor'la anlaşmaya oldukça yakın olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yılmaz  Vural  Sahalara  Dönüyor    haber

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