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Yılmaz Vural, Resmen Akın Çorap Giresunspor'da

YILMAZ VURAL, RESMEN AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR'DA

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Akın Çorap Giresunspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile el sıkıştı.

Tarih : 08 Şubat 2018, 14:50
Puan Ver : Yılmaz Vural, Resmen Akın Çorap Giresunspor'da(8/10)4

Spor Toto 1. Ligde Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Giresunspor'un kendi sahasında İstanbulspor'a yenilmesinin ardından istifa eden teknik direktör Metin Diyadin'in yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, Yılmaz Vural ile anlaşma sağladıklarını söyledi.

Birkaç gündür İstanbul'da Yılmaz Vural ile görüşen Bozbağ, bugün öğlen saatlerinde anlaşma sağladıklarını duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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