YILMAZ VURAL: 'GÖZTEPE İLE PARA BİLE KONUŞMADIM'
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de Okan Buruk'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen Yılmaz Vural, Süper Lig'den de teklif almasına rağmen sarı kırmızılı kulübü tercih ettiğini söyledi.
Yılmaz Vural, Kulüp Başkanı Mehmet Sepil'le görüşmesinde para konusuna da girmediğini belirtti, "Benim için Göztepe'de çalışmak, Süper Lig'de görev yapmaktan daha heyecan verici. Bu yüzden sadece prensipler üzerinde konuştuk. Asla paradan söz edilmedi. Türk futbolunun en önemli kulüplerinden birine geldiğimi düşünüyorum" diye konuştu.
Göztepe taraftarına övgüler yağdıran Vural, "Yıllardır beni her gördükleri ortamda, 'Hocam ne zaman bize geliyorsun' diye soruyorlardı. Şimdi hepimizin dileği gerçekleşecek. Tek düşüncem onlara şampiyonluk sevinci yaşatmak. Böyle muhteşem bir seyirci önüne çıkacak olmanın tatlı heyecanını yaşıyorum. Hep birlikte el ele verip, Süper Lig hasretini dindireceğiz" dedi. İç saha maçlarının yeniden Atatürk Stadı'na alınabileceğini de dile getiren Yılmaz Vural, "Taraftarın böyle bir arzusunun olduğunu duyuyorum. Seyirci bizim itici gücümüz. Mutlaka onların isteklerini dikkate alırız" ifadelerini kullandı.
kaynak:sabah
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