YILMAZ VURAL: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİZE ÖL DESE ÖLÜRÜZ
Teknik Direktör Yılmaz Vural, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili "Aramız çok iyidir. Sağ olsun, nerede görürse görsün bana sarılır, öper. Bize öl dese ölürüz." dedi.
Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ikili ilişkilerinin çok iyi olduğunu, dile getiren Vural , şunları söyledi:
"FUTBOLA ÇOK ÖNEMLİ KATKILARI VAR"
"Bakın biz, Tayyip Bey'i çok severiz. Spor camiası için kendisi bir idoldür. Çünkü bizden birisi. Tayyip Bey de bizden birisi ve futbola çok önemli katkıları var. Bizim onunla tanışmışlığımız, başbakan ve cumhurbaşkanlığı döneminden değil ki... Amatör sporculuğundan gelir.
"BİZE ÖL DESE ÖLÜRÜZ"
Futbolun kısıtlı imkanlarla nasıl oynandığını bilen birisi. Bizleri çok sever. Aram onunla çok iyidir. Sağ olsun, her dönemde ve nerede görürse görsün, bana sarılır ve beni öper. Siyasi görüşümüz aynıdır farklıdır o farklı dava. Ama Tayyip bey bu özel ilişkiden dolayı bize öl dese ölürüz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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