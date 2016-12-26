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yılmaz morgül'den televizyon tarihine geçecek gaf

YILMAZ MORGÜL'DEN TELEVİZYON TARİHİNE GEÇECEK GAF

Yılmaz Morgül'le Mutlu Günler Türkiye programını sunan Yılmaz Morgül, bugün canlı yayında televizyon tarihine geçecek bir gaf yaptı.

Tarih : 26 Aralık 2016, 16:36
Puan Ver : Yılmaz Morgül'den Televizyon Tarihine Geçecek Gaf(5/10)7


Bugün programına Hakan Altun'u konuk eden Morgül, finalde merhum sanatçı Yıldırım Gürses'in "Elveda Gençliğim" şarkısını seslendirdi. Şarkısını bitiminde Yıldırım Gürses'i saygıyla anan Morgül, ardından izleyenleri şaşkına çeviren sözler sarfetti.



Yıldırım Gürses'in eşi Ayla Gürses'in ekran başında olduğunu söyleyen Morgül " Ayla Hanım'a sevgilerimi sunuyorum" dedi. TRT sanatçısı olan Ayla Gürses, bir yıl önce 69 yaşında vefat etti.



 



kaynak:hürriyet








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