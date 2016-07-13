O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

yılmaz morgül hıçkıra hıçkıra ağladı!

YILMAZ MORGÜL HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADI!

'Rising Star Türkiye' yarışmasının dün yayınlanan bölümüne, jüri üyesi Yılmaz Morgül'ün gözyaşları damgasını vurdu.

Tarih : 13 Temmuz 2016, 10:02
Puan Ver : Yılmaz Morgül Hıçkıra Hıçkıra Ağladı!(6/10)6


TV8'de yayınlanan 'Rising Star Türkiye'nin ikinci bölümü dün akşam ekranlara geldi.



Ayşe Atsever adlı yarışmacının hayat hikayesi ve söylediği şarkıdan etkilenen jüri üyesi Yılmaz Morgül gözyaşlarını tutamadı. Ailesine olan düşkünlüğü ile tanınan Morgül, 'Bana bir masal anlat baba' şarkısının ardından adeta kendinden geçti.



Ünlşü şarkıcı, Ayşe'yi görmek için Rising Star duvarının arkasına geçti ve genç yarışmacıya sarıldı. Ardından tüm jüri üyeleri soluğu Ayşe'nin yanında aldı.








Etiketler: Yılmaz  Morgül  Hıçkıra  Hıçkıra  Ağladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER