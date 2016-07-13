

TV8'de yayınlanan 'Rising Star Türkiye'nin ikinci bölümü dün akşam ekranlara geldi.







Ayşe Atsever adlı yarışmacının hayat hikayesi ve söylediği şarkıdan etkilenen jüri üyesi Yılmaz Morgül gözyaşlarını tutamadı. Ailesine olan düşkünlüğü ile tanınan Morgül, 'Bana bir masal anlat baba' şarkısının ardından adeta kendinden geçti.







Ünlşü şarkıcı, Ayşe'yi görmek için Rising Star duvarının arkasına geçti ve genç yarışmacıya sarıldı. Ardından tüm jüri üyeleri soluğu Ayşe'nin yanında aldı.