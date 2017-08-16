YILMAZ ERDOĞAN VE BELÇİM BİLGİN'DEN AYRILIK DEDİKODULARINI BİTİRECEK POZ GELDİ
Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, kendisi gibi oyuncu olan eşi Belçim Bilgin'in ile ayrıldığı konuşuluyordu. İkili gazetecilere ayrılmadık pozu verdi.
Yılmaz Erdoğan ve eşi Belçim Bilgin'in bir süredir evliliklerinin kötü gittiği ve boşanacakları konuşuluyordu. Çift dün AVM'de bir aradaydı ve gazetecilere aile pozu verdi
DAHA ÖNCE DE AVM'DE AYRILMADIK POZU VERMİŞLERDİ
Yılmaz Erdoğan Marmaris'te, 11 yıllık eşi Belçim Bilgin ise Londra'da yaşıyor. Bir süredir boşanacakları dedikodusu çıkmıştı. Çift iddiaları yalanlarcasına Zorlu AVM'de ailece poz verdi. Ne tesadüftür ki; bu iddialar her çıktığında çift, ailece AVM'de poz veriyor. En son 5 Haziran 2016'da AVM'de poz vermişlerdi.
İşte o fotoğraf:
Kaynak: haberinburada
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