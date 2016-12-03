

Hürriyet'in haberine göre; çok etkilendiği “Levh-i Mahfuz” adlı kitaptan bahseden ünlü oyuncu Erdoğan, “Bu kitabı benim çok sevdiğim arkadaşım, dostum önerdi” diyerek sahnedeki dekorda yer alan Erdal Tosun fotoğrafını gösterdi.



“Bugün benim için çok zor bir gündü. Gösteriyi iptal etmeyi düşündüm. Ancak Erdal gibi bir komedyeni komediyle anmak, anlatmak istedim” deyip sahneden seyircilerin arasına inen Yılmaz Erdoğan, projeksiyonda kalp gösterilmesini istedi. Ardından “Erdal'la benim kalbimin resmidir bu” diyerek gözyaşlarına boğuldu.







kaynak:sonhaber