YILMAZ ERDOĞAN: KALBİMİN RESMİDİR
Münaşaka” adlı komedi gösterisini sahneleyen Yılmaz Erdoğan, Uniq Hall'de sahneye çıktı. Gecede trafik kazasında hayatını kaybeden Erdal Tosun'u da anan Erdoğan, gözyaşlarına hakim olamadı.
Hürriyet'in haberine göre; çok etkilendiği “Levh-i Mahfuz” adlı kitaptan bahseden ünlü oyuncu Erdoğan, “Bu kitabı benim çok sevdiğim arkadaşım, dostum önerdi” diyerek sahnedeki dekorda yer alan Erdal Tosun fotoğrafını gösterdi.
“Bugün benim için çok zor bir gündü. Gösteriyi iptal etmeyi düşündüm. Ancak Erdal gibi bir komedyeni komediyle anmak, anlatmak istedim” deyip sahneden seyircilerin arasına inen Yılmaz Erdoğan, projeksiyonda kalp gösterilmesini istedi. Ardından “Erdal'la benim kalbimin resmidir bu” diyerek gözyaşlarına boğuldu.
kaynak:sonhaber
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar