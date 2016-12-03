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yılmaz erdoğan: kalbimin resmidir

YILMAZ ERDOĞAN: KALBİMİN RESMİDİR

Münaşaka” adlı komedi gösterisini sahneleyen Yılmaz Erdoğan, Uniq Hall'de sahneye çıktı. Gecede trafik kazasında hayatını kaybeden Erdal Tosun'u da anan Erdoğan, gözyaşlarına hakim olamadı.

Tarih : 03 Aralık 2016, 13:51
Puan Ver : Yılmaz Erdoğan: Kalbimin Resmidir(7/10)5


Hürriyet'in haberine göre; çok etkilendiği “Levh-i Mahfuz” adlı kitaptan bahseden ünlü oyuncu Erdoğan, “Bu kitabı benim çok sevdiğim arkadaşım, dostum önerdi” diyerek sahnedeki dekorda yer alan Erdal Tosun fotoğrafını gösterdi.



“Bugün benim için çok zor bir gündü. Gösteriyi iptal etmeyi düşündüm. Ancak Erdal gibi bir komedyeni komediyle anmak, anlatmak istedim” deyip sahneden seyircilerin arasına inen Yılmaz Erdoğan, projeksiyonda kalp gösterilmesini istedi. Ardından “Erdal'la benim kalbimin resmidir bu” diyerek gözyaşlarına boğuldu.



 



kaynak:sonhaber








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