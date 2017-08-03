Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırı olayından sonra polis tarafından gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan emekli polis Mahfuz Banlı'nın TCDD'den kiraladığı beş büfesi Tepebaşı Belediyesi tarafından mühürlendi.

ÇEVİK KUVVET EŞLİĞİNDE MÜHÜRLEME

Habertürk'ün haberine göre; Belediye ekiplerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi eşlik etti.

Kaynak: haberinburada