YILMAZ BÜYÜKERŞEN'E SALDIRAN EMEKLİ POLİSİN 5 BÜFESİ MÜHÜRLENDİ
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırının ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan emekli polis Mahfuz Banlı'nın 5 büfesi de mühürlendi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırı olayından sonra polis tarafından gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan emekli polis Mahfuz Banlı'nın TCDD'den kiraladığı beş büfesi Tepebaşı Belediyesi tarafından mühürlendi.
ÇEVİK KUVVET EŞLİĞİNDE MÜHÜRLEME
Habertürk'ün haberine göre; Belediye ekiplerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi eşlik etti.
Kaynak: haberinburada
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