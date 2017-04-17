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yıllık izne 4 gün ek yol izni!

YILLIK İZNE 4 GÜN EK YOL İZNİ!

Çalışanlar yıllık izinlerine çıkarken, yol izni kullanma ve avans alama hakkına da sahip.

Tarih : 17 Nisan 2017, 10:44
Puan Ver : Yıllık İzne 4 Gün Ek Yol İzni!(6/10)8


Çalışanlar yıllık izinlerine çıkarken, yol izni kullanma ve avans alama hakkına da sahip.



Çalışma hayatında çok bilinmemekle birlikte çalışanların yıllık izinlerini kullanırken aynı zamanda buna ilaveten yol izni kullanma ve avans alma hakları da bulunuyor. Yıllık izine çıkacak olan çalışan bunu belgelediği takdirde, patronundan 4 gün de ücretsiz yol izni isteyebiliyor. Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte çalışanların yıllık izin planları da gündeme gelmeye başladı. Fakat yıllık izinlerini kullanacak olan çalışanların, izin kullanma sürecinde dikkat etmesi geren önemli noktaları bilmelerinde fayda var.



Çalışma hayatında çok bilinmiyor olmasına rağmen işçiler yıllık izinlerine çıkarken, izin sürelerine +4 gün daha ilave edilmesini işverenlerinden talep edebiliyor. Ayrıca yıllık izne çıkan çalışanın işvereninden avans alma hakkı da bulunuyor. Yönetmeliklere göre, çalışanlar yıllık izinlerini aynı iş yerinden en az 1 yıl çalıştıktan sonra kullanabilirler. İşverenin inisiyatifine bağlı olarak, çalışana 1 yılı dolmadan kullandırılan izinler, yıllık izni kullanma zamanı geldiğinde yönetmeliğe göre tanınan izin gün sayısından düşülür. Çalışanın kaç gün izin kullanacağı, kıdemine göre farklılık gösterir. Aynı iş yerinden en az 1 yıldır çalışan bir kişi 14 gün yıllık izin kullanabilir. Bu 1 yıllık süreye, işe başlarken deneme süresi de dahil edilir.



 



kaynak:ekonomi7








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