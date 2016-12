Yıllık izinler ne zaman açılacak? sorusunun cevabı çalışanlar tarafından merak ediliyor. Olağanüstühal ilanından sonra çıkan OHAL kararnamesinin Resmi gazede yayınlanan genelge ile kamuda görev yapan çalışanların yıllık izinleri ikinci bir emre kadar iptal edilmişti.







Yıllık izinler neden iptal edildi?







15 Temmuz gecesinde yaşanan darbe girişimi sonrasında kamu kurumlarında görevden alımların başlaması ile birlikte devlet kurumları ile ilgili operasyonların başlaması ile kamuda çalışam tüm personelin yıllık izinleri iptal edilmiş ve izinde olan personel göreve çağrılmıştı.







Başbakanlık, 18 Temmuz tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımladığı genelgeyle, yıllık izinleri iptal edilmesi sonrasında çalışanlar yıllık izinler ne zaman açılacak merak etmeye başlamışlardı. Ankara'da Başbakanlık Resmi Konutu'nda gazetececiler ile kahvaltıda bir araya gelen Binali yıldırım, sohbet sırasında memurların merakla beklediği yıllık izin iptallerinin ne zaman kaldırılacağına dair de açıklamada bulundu. İzin iptali ile ilgili detaylı bilgiyi haberin devamında bulabilirsiniz.







YILLIK İZİNLER NE ZAMAN AÇILACAK







Yıllık izin iptallerin kaldırıması ile ilgili konu kısa bir süre önce Başbakan Binali Yldırım tarafından yapılan açıklama ile netleşmeye başladı. Kamuda çalışanların yıllık izinleri iptal edilmesinden sonra, Ankara'da Başbakanlık Resmi Konutu'nda gazetececiler ile kahvaltıda bir araya gelen Binali yıldırım, sohbet sırasında memurların merakla beklediği yıllık izin iptallerinin ne zaman kaldırılacağına dair de açıklamada bulundu. Yıldırım, yıllık izin iptallerinin fazla süreceğini sanmadığını önümüzdeki birkaç hafta içerisinde hayatın normale döneceğini belirtti. Hac dönemine denk gelmesi nedeniyle o hacca gidecek olan memurların izin iptallerinden muaf tutulduğunun da altını çizdi.







YILLIK İZİNLER 18 TEMMUZDA İPTAL EDİLMİŞTİ







Yılık izinler 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişi sonrasında başlatılan kamu kurumlarında tasnif operasyonları sonrasında kamuda çalışan personelin yıllık izinleri iptal edilmişti. Başbakanlık,18 Temmuz tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımladığı genelgeyle, yıllık izinleri iptal etti. Yıllık izinleri iptal eden Genelge metni şu şekildedir: "Başbakanlıktan: Konu : Yıllık İzinlerin Kaldırılması GENELGE 2016/16 Tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırılmıştır. Söz konusu kamu çalışanlarından halen izinde bulunanlar en kısa sürede görevleri başına döneceklerdir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. "



YILLIK İZİNLER NE ZAMANA KADAR İPTAL EDİLDİ







Kamu izinlerinin kaldırılmasından sonra yıllık izinlerinden dönmek zorunda kalan ya da yıllık izine çıkacak olan kamu personeli yıllık izinlerin ne zamana kadar iptal edildiğini merak ediyorlar. Başbakanlık 18 Temmuz genelgesine göre yıllık izinlerin iptalleri ile ilgili bir süre belirtilmemiş olup. Genelgede bu süre için ikinci bir emre kadar ibaresi kullanılmıştır.







YILLIK İZİN KANUNU NEDİR - KİMLERİ KAPSIYOR







Yıllık izin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23. maddesi: "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler." 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 102. maddesi: "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 103. maddesi: "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir."