Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 2.77 milyon takipçiye ulaşan resmi Twitter hesabını yönetmek için yıllık 30 bin sterlin maaş ile yönetici aranıyor.



Kraliçe'nin resmi web sitesi üzerinden yayınlanan iş ilanında hızlı ve dinamik bir takımla birlikte çalışmak üzere bir dijital iletişim uzmanı arandığı duyuruldu.



Verilen ilanda yapılan iş tanımı,



- tam zamanlı çalışmak üzere,



- Kraliyet Ailesi'nin resmi Twitter hesabını yönetmek,



- Kraliçe ve Kraliyet Ailesi'nin işlerini kamuya duyurmak,



- Twitter hesabı yanı sıra Youtube ve Facebook hesaplarını da yönetmek,



- yapılan resmi ziyaretleri ve seremonileri belgelemek olarak açıklandı.







kaynak:ahaber