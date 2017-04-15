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yıllardır sakladığı oğluyla torununu ziyarete gitti

YILLARDIR SAKLADIĞI OĞLUYLA TORUNUNU ZİYARETE GİTTİ

Ferdi Tayfur, önceki gün 10 yaşındaki oğlu Taha'yla birlikte kızı Tuğçe ve torunu Taner Efe'yi ziyarete gitti. O ziyaretten yapılan Instagram paylaşımı çok ilgi gördü.

Tarih : 15 Nisan 2017, 09:28
Puan Ver : Yıllardır Sakladığı Oğluyla Torununu Ziyarete Gitti(5/10)5


Ferdi Tayfur, yıllarca basından gizlediği 10 yaşındaki oğlu Taha'yı artık yanından ayırmıyor. Ünlü sanatçı, geçen pazar günü kızı Tuğçe ve 6 aylık torunu Taner Efe'yi ziyarete de yine Taha'yla birlikte gitti.



Tuğçe Tayfur, o ziyaretin ardından hep birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafını şu notla Instagram'a yükledi: “O zaman bir pazar günü diyelim. Aile fotoğrafı: Ferdi Tayfur, Tuğçe Tayfur, Taha Tayfur, Taner Efe…”



 



kaynak:sözcü








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