Ferdi Tayfur, önceki gün 10 yaşındaki oğlu Taha'yla birlikte kızı Tuğçe ve torunu Taner Efe'yi ziyarete gitti. O ziyaretten yapılan Instagram paylaşımı çok ilgi gördü.



Ferdi Tayfur, yıllarca basından gizlediği 10 yaşındaki oğlu Taha'yı artık yanından ayırmıyor. Ünlü sanatçı, geçen pazar günü kızı Tuğçe ve 6 aylık torunu Taner Efe'yi ziyarete de yine Taha'yla birlikte gitti.



Tuğçe Tayfur, o ziyaretin ardından hep birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafını şu notla Instagram'a yükledi: “O zaman bir pazar günü diyelim. Aile fotoğrafı: Ferdi Tayfur, Tuğçe Tayfur, Taha Tayfur, Taner Efe…”







kaynak:sözcü