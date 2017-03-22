

Güney Avustralya Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma, hamileyken balık yağı almanın bebeğin beyin gelişimini üzerinde etkili olmadığını ortaya koydu.







Çalışma kapsamında 2 bin 500 kadın 10 yıl boyunca hamileliklerinden itibaren çocukları 7 yaşına gelene kadar izlendi. Katılımcıların bir kısmına balık yağı takviyesi verilirken bir kısmına da plasebo verildi.







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Araştırmanın sonunda bir omega-3 asidi olan ve katılımcılara 800 miligram dozda verilen dokosaheksaenoik asit (DHA) takviyesinin bebeklerin zekası üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görüldü.







kaynak:habertürk