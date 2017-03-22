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yıllarca yanlış bildik! meğer balık yağı...

YILLARCA YANLIŞ BİLDİK! MEĞER BALIK YAĞI...

Avustralyalı bilim adamları, hamilelikte alınan balık yağının bebeklerin zekası üzerinde etkisi olmadığı sonucuna vardı

Tarih : 22 Mart 2017, 13:09
Puan Ver : Yıllarca Yanlış Bildik! Meğer Balık Yağı...(5/10)6


Güney Avustralya Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma, hamileyken balık yağı almanın bebeğin beyin gelişimini üzerinde etkili olmadığını ortaya koydu.



Çalışma kapsamında 2 bin 500 kadın 10 yıl boyunca hamileliklerinden itibaren çocukları 7 yaşına gelene kadar izlendi. Katılımcıların bir kısmına balık yağı takviyesi verilirken bir kısmına da plasebo verildi.



ERKEN DOĞUMLARI NİSPETEN AZALTIYOR!



Araştırmanın sonunda bir omega-3 asidi olan ve katılımcılara 800 miligram dozda verilen dokosaheksaenoik asit (DHA) takviyesinin bebeklerin zekası üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görüldü.



 



kaynak:habertürk








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