YILLARCA YANLIŞ BİLDİK! MEĞER BALIK YAĞI...
Avustralyalı bilim adamları, hamilelikte alınan balık yağının bebeklerin zekası üzerinde etkisi olmadığı sonucuna vardı
Güney Avustralya Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma, hamileyken balık yağı almanın bebeğin beyin gelişimini üzerinde etkili olmadığını ortaya koydu.
Çalışma kapsamında 2 bin 500 kadın 10 yıl boyunca hamileliklerinden itibaren çocukları 7 yaşına gelene kadar izlendi. Katılımcıların bir kısmına balık yağı takviyesi verilirken bir kısmına da plasebo verildi.
ERKEN DOĞUMLARI NİSPETEN AZALTIYOR!
Araştırmanın sonunda bir omega-3 asidi olan ve katılımcılara 800 miligram dozda verilen dokosaheksaenoik asit (DHA) takviyesinin bebeklerin zekası üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görüldü.
kaynak:habertürk
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