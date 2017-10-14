YILLAR SONRA İLK TEMAS! SURİYELİ PİLOT, ESAD REJİMİNE BAĞLI YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ
Suriye'deki iç savaş sonrası Esad rejimiyle Türk yetkililer ilk kez doğrudan temas kurdu. Serbest bırakılan Suriyeli pilot, sınırda Esad rejimine bağlı yetkililere teslim edildi.
Hatay'da geçtiğimiz 4 Mart'ta düşen Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait MIG 21 tipi savaş uçağının pilotu 56 yaşındaki albay Mehmet Sufhan, mahkemece serbest bırakıldıktan sonra bugün öğle saatlerinde Yayladığı sınırından Esad rejimine bağlı Suriyeli yetkililere teslim edildi.
12 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYOR
Geçen 4 Mart'ta düşen uçağın pilotu albay Mehmet Sufhan, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türk Ceza Kanunu'nun 307/1 maddesi gereğince 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Sufhan, Hatay 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin tarafından 7 aydır tutuklu bulunması, delillerin toplanmış olması ve delillerin karartılma ihtimalinin kalmaması gerekçe gözterilerek dün serbest bırakıldı.AİLESİYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Tutuklu bulunduğu Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye olan Sufhan'ın sevinçten gözyaşlarına boğulduğu ve adliye çıkışında telefonla ailesiyle görüştüğü belirtildi. Güvenlik güçlerince koruma altına alınan Sufhan, Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne alındı.
ESAD REJİMİNE BAĞLI YETKİLİLERLE GÖRÜŞÜLDÜ
Türk yetkililerin, Esad rejimine bağlı Suriyeli yetkililerle irtibata geçmesiyle ülkesine dönüş süreci başladı. Gerekli görüşmelerin yapılmasının ardından albay Mehmet Sufhan, Yayladağı Sınır Kapısı'ndan Suriyeli yetkililere teslim edildi.İÇ SAVAŞ SONRASI İLK DEFA DOĞRUDAN TEMAS KURULDU
Esad rejimi ve Türk yetkililer Suriye'deki iç savaş sonrası ilk defa bu konu nedeniyle doğrudan irtibat kurdu.
Albay Sufhan'ın yargılandığı davanın bir sonraki duruşmasının 25 Ekim'de görüleceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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