Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!

Yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı! İmajı tamamen değişmiş

YILLAR ÖNCEKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI! İMAJI TAMAMEN DEĞİŞMİŞ

Yakışıklılığı ve karizmasıyla ekranların vazgeçilmez jönleri arasında yer alan Oktay Kaynarca'nın gençlik fotoğrafı, yılların ünlü oyuncuda yarattığı değişimi gözler önüne serdi.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 02:20
Puan Ver : Yıllar Önceki Fotoğrafı Ortaya Çıktı! İmajı Tamamen Değişmiş(7/10)3

Yakışıklılığı ve karizmasıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın yıllar önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

"VAY ARKADAŞ"

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından, en az 25 sene önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Kaynarca, paylaşımına geçen yılların kendisinden götürdüklerine sitem edercesine "Vay arkadaş!" notunu ekledi.

SAKAL VE BIYIK BIRAKIYORMUŞ

Karizmatik oyuncunun yıllar önce çekilen fotoğrafına bakıldığında, şimdi seyrelmeye başlayan saçlarının aksine, uzun ve gür saçlara sahip olduğu görülüyor. Yine şimdilerde sakal ve bıyık bırakmayan ünlü ismin, gençliğinde sakal ve bıyığının uzun olduğu görülüyor. Kaynarca şuan 52 yaşında. Fotoğrafın ünlü oyuncunun 20'li yaşlarında çekildiği tahmin ediliyor.

Oktay Kaynarca'nın yıllar önceki hali:

İşte ünlü oyuncunun Instagram paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yıllar  Önceki  Fotoğrafı  Ortaya  Çıktı  İmajı  Tamamen  Değişmiş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER