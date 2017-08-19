Yakışıklılığı ve karizmasıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın yıllar önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

"VAY ARKADAŞ"

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından, en az 25 sene önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Kaynarca, paylaşımına geçen yılların kendisinden götürdüklerine sitem edercesine "Vay arkadaş!" notunu ekledi.

SAKAL VE BIYIK BIRAKIYORMUŞ

Karizmatik oyuncunun yıllar önce çekilen fotoğrafına bakıldığında, şimdi seyrelmeye başlayan saçlarının aksine, uzun ve gür saçlara sahip olduğu görülüyor. Yine şimdilerde sakal ve bıyık bırakmayan ünlü ismin, gençliğinde sakal ve bıyığının uzun olduğu görülüyor. Kaynarca şuan 52 yaşında. Fotoğrafın ünlü oyuncunun 20'li yaşlarında çekildiği tahmin ediliyor.

Oktay Kaynarca'nın yıllar önceki hali:

İşte ünlü oyuncunun Instagram paylaşımı:

Kaynak: haberinburada