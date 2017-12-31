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Yılın Transferi Bitti! Fiyatı: 150 Milyon Euro
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Yılın transferi bitti! Fiyatı: 150 milyon euro

YILIN TRANSFERİ BİTTİ! FİYATI: 150 MİLYON EURO

Ünlü spor giyim markası Nike, resmi sitesinde Barcelona ürünlerinin satıldığı bölümde Coutinho transferini duyurdu. Anlaşmanın 150 milyon euroya tamamlanması bekleniyor.

Tarih : 31 Aralık 2017, 20:20
Puan Ver : Yılın Transferi Bitti! Fiyatı: 150 Milyon Euro(9/10)5

Ünlü spor giyim markası Nike, Liverpool'un yıldızı Philippe Coutinho'nun Barcelona'ya transferini resmen açıkladı.

Barcelona'nın resmi forma sponsoru olan Nike, kendi sitesinde Katalan devinin ürünlerinin satıldığı bölüme Coutinho'nun Camp Nou için hazırlandığı ifadelerine yer verdi.

"COUTINHO, NOU CAMP IŞIKLARI İÇİN HAZIR"

Barça'nın 2017-18 ürünlerinin yer aldığı bölümde "Philippe Coutinho Camp Nou ışıkları için hazır. 2017-18 Barcelona ürünlerini 'Sihirbaz'ın adıyla al. Sadece 6 Ocak'a kadar geçerli" ifadeleri yer aldı.

İspanya basınında yer alan haberlerde ise, Barcelona'nın transferi 3 Ocak tarihinde duyurabileceği belirtildi. Liverpool geçtiğimiz günlerde 75 milyon pound'a Southampton'dan savunma oyuncusu Virgil van Dijk'i transfer etmişti.

2008'DE INTER'E TRANSFER OLMUŞTU

Vasco altyapısında yetişen 25 yaşındaki Brezilyalı Coutinho, 2008'de Inter'e transfer olmuştu.

2012 yılında Espanyol'da kiralık forma giyen ve 2013 yılında 13 milyon euro'ya Liverpool'a transfer olan Coutinho, son 2 sezondur sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. (Skor)


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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