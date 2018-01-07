YILIN TRANSFERİ 160 MİLYON EUROYA BİTTİ
Katalan devi Barcelona, Liverpool'da forma giyen Coutinho'yu 160 milyon euroya renklerine kattı.
Barcelona, Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'yu renklerine bağladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı ve anlaşmada 400 milyon euroluk serbest kalma maddesinin bulunduğu belirtildi.
FİYATI 160 MİLYON EURO
İngiliz basını, İspanyol ekibi Barcelona'nın, uzun süredir gündeminde olan Brezilyalı futbolcu için 160 milyon euro bonservis ödeyeceğini, bu rakamın Coutinho'yu Barcelona'nın en pahalı futbolcusu yaptığını kaydetti.
Katalan kulübü, sosyal medya hesabından Coutinho'ya "Hoş geldin" mesajı gönderdi.
13 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ
Liverpool'un 2013 yılında Inter'den 13 milyon euroya renklerine bağladığı Coutinho, "Kırmızılar"da çıktığı 200 maçta 54 gole imza attı.
Brezilyalı futbolcu, Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği için Barcelona'nın son 16 turunda Chelsea ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.
Kaynak: haberinburada
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