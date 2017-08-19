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YILIN TRANSFER BOMBASI! SAMİR NASRİ ANTALYASPOR'DA


Yılın Transfer Bombası! Samir Nasri Antalyaspor'da
Tarih : 19 Ağustos 2017, 23:40
Puan Ver : Yılın Transfer Bombası! Samir Nasri Antalyaspor'da(5/10)1

Yaz döneminden itibaren 10 numara transferi çalışmasını sürdüren Antalyaspor, transferde bombayı patlattı. Samir Nasri yarın öğlen saatlerinde Antalya'da olacak.

Kırmızı-beyazlı kulüp geçtiğimiz dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilenip transfer edemediği Samir Nasri'de mutlu sona ulaştı. 30 yaşındaki oyuncu Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Nasri'nin yıllık 4 milyon Euro + bonus alacağı öğrenildi.

ÖZEL SÖZLEŞME YAPILDI

Diğer yandan Samir Nasri'nin geçen sezon kullandığı tedavi yöntemi WADA tarafından yasaklı olmasından dolayı Antalyaspor Kulübü özel bir sözleşme yaptı. 3 gündür Antalyaspor'un hukukçuları yaptıkları çalışmalar sonunda Fransız futbolcunun olası bir cezasında Antalyaspor'un tüm finansal haklarının korunacağı şekilde sözleşme yapıldığı kaydedildi.

Samir Nasri'nin kullandığı tedavinin yasaklı olmasına rağmen 6 saatlik bir sürede 50 milimetreden az alındığında oyuncu yasaklı madde (doping) yapmamış sayılıyor.

MANCHESTER CITY İSTEMİYORDU

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Sevilla'da geçiren Nasri, Pep Guardiola tarafından Manchester City kadrosunda düşünülmüyordu. Fransız yıldızın Manchester City ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Kariyerine Marsilya altyapısında başlayan Nasri sırasıyla Arsenal, Manchester City ve Sevilla formaları giydi.

Nasri kariyerinde iki Premier League (2012-2014), 1 İngiltere Lig Kupası (2014), 1 U17 Avrupa Şampiyonluğu (2004), 1 İngiltere Süper Kupası (2013) şampiyonluğu yaşadı.

Öte yandan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de Twitter'dan Samir Nasri'yi takip etmeye başlayarak transfer ateşini yaktı.

Kaynak: Ajansspor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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