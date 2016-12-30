Yılın Son Zammı Geldi! Motorine 12 Kuruş Zam
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yılın son zammı geldi! motorine 12 kuruş zam

YILIN SON ZAMMI GELDİ! MOTORİNE 12 KURUŞ ZAM

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam yapıldı.

Tarih : 30 Aralık 2016, 16:11
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Motorine yılın son günü zam geldi. Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 12 kuruş zam yaptı.



Motorinin litre fiyatı Ankara'da 4,49 liradan 4,61 liraya, İstanbul'da 4,44 liradan 4,56 liraya, İzmir'de ise 4,46 liradan 4,58 liraya çıkacak.



ŞİRKETLERE VE KENTLERE GÖRE DEĞİŞEBİLİR



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri, 22 Aralık Perşembe günü benzinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapmıştı. Motorinin fiyatı değişmemişti.



 



kaynak:haberler








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