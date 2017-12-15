4 ay önce boşanan popçu Murat Dalkılıç'ın oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Beraberlik 5 gün önce başladı. Oyuncu Hande Erçel kısa süre önce iş adamı Mehmet Dinçerler ile birlikteydi.

MERVE BOLUĞUR İLE İLİŞKİLERİ BAŞLAYINCA "SADECE DOSTUZ" DEMİŞLERDİ

Oyuncu Merve Boluğur ve şarkıcı Murat Dalkılıç 2014 yazında Bodrum plajlarında görüntülenmiş ancak "Aramızda aşk yok, dostluk var." demişti. Kısa zaman sonra ilişki ortaya çıktı. Çift 2015'te nikâh masasına oturdu. Ancak evlilk uzun sürmedi. Sosyal medya hesaplarından boşanacaklarını açıklayan popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur'un iki yıl süren evlilikleri Eylül 2017'de resmen bitti.

HANDE ERÇEL SEVGİLİSİNİN YAKIN ARKADAŞIYLA BİRLİKTE OLMUŞTU

Hande Erçel ve Ekin Mert Daymaz sevgiliyken, Mehmet Dinçerler ile çift olarak görüşüyorlardı. Hande Erçel, Ekin Mert Daymaz ile ayrılınca Mehmet Dinçerler ile çıkmaya başlamış ve herkesi şaşırtmıştı. Güzel oyuncu Mehmet Dinçerler ile ilişkisi boyunca Instagam'a yüklediği fotoğraflara dikkat eder olmuştu. Hande Erçel eskiye göre daha az dekolteli fotoğraflar tercih ediyordu.

MEHMET DİNÇELER AYRILIĞI YALANLASA DA HANDE "DOĞRU" DEMİŞTİ

44. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde kazandığı "en iyi komedi/romantik komedi dizisi kadın oyuncu" ödülüyle adından söz ettiren Hande Erçel, aşk hayatıyla ilgili dedikodulara nokta koymuştu. Genç oyuncu, Mehmet Dinçerler'den ayrıldığı iddiasına şöyle yanıt vermişti: "Özel hayatımla ilgili konuşmayı pek tercih etmiyorum. Her zaman dediğim gibi mesleğimi sevgiyle yapmaya devam ediyorum. Artık bu konuyla gündemi meşgul etmemek adına bu açıklamayı yapıyorum; ayrılık kararı aldığımız doğrudur." Oysa Mehmet Dinçerler geçen günlerde ayrılık haberlerini soran basın mensuplarına "Birisi kuyuya bir taş atıyor, kırk akıllı çıkaramıyor. Biz de çıkaramadık. Çıkarmaya da çalışmadık" demişti.

Kaynak: Posta

Kaynak: haberinburada