

Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar gerçekleştiren, sivilleri, çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü PKK'ya yönelik 2016 yılının son ayındaki operasyonlarda 170 terörist etkisiz hale getirildi.







Ülke genelinde barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin yaptığı saldırılarında sivilleri dahi hedef alan PKK'lı teröristlere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) amansız takibi devam ediyor.







Yıl boyunca "gece, gündüz, şehir merkezi ya da kırsal" demeden yurt içindekiler başta olmak üzere yurt dışında da PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya aralık ayında da ağır darbe vurdu.







AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-31 Aralık 2016 tarihinde, terör örgütü PKK'nın saldırılarında 55 güvenlik görevlisi şehit oldu. Aralarında genç, yaşlı ve çocukların da bulunduğu 10 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarında, 166 sivil yaralandı. Operasyon ve saldırılarda yaralanan 57 asker de tedavi altına alındı.



604 kişi tutuklandı







Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik bu saldırıları gerçekleştiren terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonlarıyla karşılık verdi.







Aralık ayındaki operasyonlarda 170 PKK'lı terörist (110 ölü, 18 teslim, 42 yakalanan) etkisiz hale getirildi.







PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik olmak üzere pek çok ilde aralık ayında gerçekleştirilen operasyonlarda bin 146 zanlı gözaltına alındı.







Bu kişilerden aralarında HDP ve DBP'li yönetici ve belediye başkanlarının da yer aldığı 604'ü tutuklandı.



Operasyonlar kararlılıkla devam ediyor







TSK'nın Doğu ve Güneydoğuda yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi ve çetin kış şartlarda dahi hız kesmeden devam ediyor.







Güvenlik güçleri, terör örgütüne yönelik Hakkari Çukurca, Şemdinli, Ağrı Doğubayazıt, Şırnak merkez, Faraşin, Bestler-Dereler, Beytüşşebap, Tunceli merkez, Bali Deresi Bölgesi, Batman Sason, Bingöl merkez, Ortaçanak ile Muş Şenyayla ve Bitlis bölgelerinde orta ve büyük çaplı operasyonlar düzenlendi.







Kış şartlarındaki olumsuzluklara rağmen kararlılıkla yürütülen operasyonlarda PKK'nın birçok sözde eyalet sorumlusu öldürüldü. Ağır kayıplar verilmesi ve sözde sorumluların etkisiz hale getirilmesiyle bölgedeki teröristler dağılma noktasına geldi.







kaynak:AA