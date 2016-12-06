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yılın modeli gigi hadid seçildi

YILIN MODELİ GİGİ HADİD SEÇİLDİ

İngiliz Moda Ödülleri (British Fashion Awards) gecesinde Uluslararası Yılın Modeli yarışmasının kazananı Gigi Hadid oldu.

Tarih : 06 Aralık 2016, 13:56
Puan Ver : Yılın Modeli Gigi Hadid Seçildi(0/10)


İngiliz Moda Ödülleri (British Fashion Awards) dün gece sahiplerini buldu.


Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen gecede, Uluslararası Yılın Modeli yarışmasının kazananı Gigi Hadid oldu.




Swarovski sonsorluğundaki törenin yıldızı, 21 yaşındaki Victoria's Secret modeli, gri kıyafetiyle beğeni topladı.



Hadid'in kıyafeti Atelier Versace imzasını taşıyordu.

Hadid, omuzlarını açıkta bırakan gri tulumunu gri bantlı ayakkabısıyla tamamlamıştı. ABD'li model, sımsıkı topuzu ve dozunda makyajıyla da beğenildi.


 


 


 


kaynak:ntv











Etiketler: Yılın  Modeli  Gigi  Hadid  Seçildi    haber

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