YILIN MODELİ GİGİ HADİD SEÇİLDİ
İngiliz Moda Ödülleri (British Fashion Awards) gecesinde Uluslararası Yılın Modeli yarışmasının kazananı Gigi Hadid oldu.
İngiliz Moda Ödülleri (British Fashion Awards) dün gece sahiplerini buldu.
Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen gecede, Uluslararası Yılın Modeli yarışmasının kazananı Gigi Hadid oldu.
Swarovski sonsorluğundaki törenin yıldızı, 21 yaşındaki Victoria's Secret modeli, gri kıyafetiyle beğeni topladı.
Hadid'in kıyafeti Atelier Versace imzasını taşıyordu.
Hadid, omuzlarını açıkta bırakan gri tulumunu gri bantlı ayakkabısıyla tamamlamıştı. ABD'li model, sımsıkı topuzu ve dozunda makyajıyla da beğenildi.
kaynak:ntv
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