YILIN KOSTÜM PARTİSİ MET GALA'DA KİM NE GİYDİ?
1948'den beri her yıl New York Metropolitan Müzesi'nde düzenlenen ünlülerin kostüm partisi Met Gala, bu yıl da dünyaca ünlü yıldızların mükemmel kıyafetleriyle renklendi.
Özel bir ekip tarafından hazırlanan davetli listesi, sırf o geceye özel dikilen milyonlarca dolarlık kıyafetler... Dünyanın hiçbir yerinde böylesine 'havalı' bir organizasyon daha yok! Met Gala, ünlülerin her yıl sabırsızlıkla beklediği, gerçek bir 'moda resmi geçidi'. Bu sene de Madonna'dan Rihanna'ya, dünyanın en ünlü isimleri o geceye katılabilmek için programlarını iptal etti.
Bu yıl modanın yeni favorileri bildiğiniz gibi Gigi-Bella Hadid kardeşlerdi. İkilinin kankaları Kendall Jenner ve Hailey Baldwin de törendeki özenli kostümleriyle, senenin 'gözdesi' olmayı hak ettiklerini göstermiş oldu.
kaynak:milliyet
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