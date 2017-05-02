

Özel bir ekip tarafından hazırlanan davetli listesi, sırf o geceye özel dikilen milyonlarca dolarlık kıyafetler... Dünyanın hiçbir yerinde böylesine 'havalı' bir organizasyon daha yok! Met Gala, ünlülerin her yıl sabırsızlıkla beklediği, gerçek bir 'moda resmi geçidi'. Bu sene de Madonna'dan Rihanna'ya, dünyanın en ünlü isimleri o geceye katılabilmek için programlarını iptal etti.







Bu yıl modanın yeni favorileri bildiğiniz gibi Gigi-Bella Hadid kardeşlerdi. İkilinin kankaları Kendall Jenner ve Hailey Baldwin de törendeki özenli kostümleriyle, senenin 'gözdesi' olmayı hak ettiklerini göstermiş oldu.







kaynak:milliyet