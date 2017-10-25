YILIN KOÇU OBRADOVİC, ÖDÜLÜNE KAVUŞTU
THY Euroleague tarafından yılın koçu seçilen Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes maçı öncesi ödülünü aldı.
THY Euroleague tarafından yılın koçu seçilen Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, ödülünü aldı.
EFES MAÇI ÖNCESİNDE ÖDÜLÜNÜ ALDI
THY Eurolegaue'in 3. haftasında Fenerbahçe Doğuş'un sahasında karşılaştığı Anadolu Efes mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Başantrenörü Zeljko Obradovic ödül aldı.
TARAFTARLAR SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU
Geçen sezon sonunda Euroleague tarafından yılın koçu seçilen Sırp Başantrenör Obradovic, ödülünü karşılaşma öncesinde THY Euroleague Başkanı Jordi Bertomeu'dan aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli çalıştırıcının ödül aldığı sırada Obradovic'e sevgi gösterisinde bulundu.
Kaynak: haberinburada
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