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Yılın koçu Obradovic, ödülüne kavuştu

YILIN KOÇU OBRADOVİC, ÖDÜLÜNE KAVUŞTU

THY Euroleague tarafından yılın koçu seçilen Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes maçı öncesi ödülünü aldı.

Tarih : 25 Ekim 2017, 23:10
Puan Ver : Yılın Koçu Obradovic, Ödülüne Kavuştu(8/10)4

THY Euroleague tarafından yılın koçu seçilen Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, ödülünü aldı.

EFES MAÇI ÖNCESİNDE ÖDÜLÜNÜ ALDI

THY Eurolegaue'in 3. haftasında Fenerbahçe Doğuş'un sahasında karşılaştığı Anadolu Efes mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Başantrenörü Zeljko Obradovic ödül aldı.

TARAFTARLAR SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU

Geçen sezon sonunda Euroleague tarafından yılın koçu seçilen Sırp Başantrenör Obradovic, ödülünü karşılaşma öncesinde THY Euroleague Başkanı Jordi Bertomeu'dan aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, tecrübeli çalıştırıcının ödül aldığı sırada Obradovic'e sevgi gösterisinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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