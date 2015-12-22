

Yıllardır siyah olan saçlarını değiştirip, sarıya boyatan Sıla, önceki gün Arnavutköy'deki bir kafedeydi. Öğleden sonra buluştuğu dostlarıyla kahvaltı yapıp, sohbet eden şarkıcı, keyifli haliyle etrafına adeta neşesaçtı.







Masada kahkahalar atıp, yanındaki arkadaşlarına cep telefonundan bir şeyler gösteren Sıla, güneşli havayı kaçırmamak için dışarıya çıktıklarını söyledi.







