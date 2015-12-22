YILIN KADINI SILA İMAJ YENİLEDİ
Geçen hafta bir derginin "Yılın Kadını" seçtiği Sıla yeni imajıyla görenleri şaşırttı.
Yıllardır siyah olan saçlarını değiştirip, sarıya boyatan Sıla, önceki gün Arnavutköy'deki bir kafedeydi. Öğleden sonra buluştuğu dostlarıyla kahvaltı yapıp, sohbet eden şarkıcı, keyifli haliyle etrafına adeta neşesaçtı.
Masada kahkahalar atıp, yanındaki arkadaşlarına cep telefonundan bir şeyler gösteren Sıla, güneşli havayı kaçırmamak için dışarıya çıktıklarını söyledi.
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