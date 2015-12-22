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yılın kadını sıla imaj yeniledi

YILIN KADINI SILA İMAJ YENİLEDİ

Geçen hafta bir derginin "Yılın Kadını" seçtiği Sıla yeni imajıyla görenleri şaşırttı.

Tarih : 22 Aralık 2015, 09:30
Puan Ver : Yılın Kadını Sıla İmaj Yeniledi(9/10)8


Yıllardır siyah olan saçlarını değiştirip, sarıya boyatan Sıla, önceki gün Arnavutköy'deki bir kafedeydi. Öğleden sonra buluştuğu dostlarıyla kahvaltı yapıp, sohbet eden şarkıcı, keyifli haliyle etrafına adeta neşesaçtı.



Masada kahkahalar atıp, yanındaki arkadaşlarına cep telefonundan bir şeyler gösteren Sıla, güneşli havayı kaçırmamak için dışarıya çıktıklarını söyledi.



 








Etiketler: Yılın  Kadını  Sıla  İmaj  Yeniledi    haber

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