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yılın ilk yarısında 631 bin kişi

YILIN İLK YARISINDA 631 BİN KİŞİ

TÜİK verilerine göre, yılın ilk yarısında Türkiye'de 630 bin 799 konut satıldı.

Tarih : 26 Temmuz 2016, 15:25
Puan Ver : Yılın İlk Yarısında 631 Bin Kişi(6/10)3


 Türkiye genelinde bu yılın ilk yarısında 630 bin 799 konut satıldı. Konut satışları geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 0,67 düşüş kaydederken, sektör temsilcileri, eylül ayından itibaren satışların hız kazanmasını bekliyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2015'in ilk 6 ayında 635 bin 80 konutun satıldığı Türkiye'de, bu yılın aynı döneminde 630 bin 799 konut el değiştirdi.



İlk yarıda diğer illere büyük fark atan İstanbul'da 117 bin 242 konut satıldı. İstanbul'u 67 bin 382 ile başkent Ankara, 39 bin 282 ile de İzmir takip etti. Antalya, Bursa ve Mersin'de ise toplamda yaklaşık 73 bin konut satıldı.



Bu dönemde en az konut satışı yapılan il Ardahan oldu. 257 konutun satıldığı Ardahan'ı, Hakkari ve Şırnak izledi. Bayburt, Tunceli ve Gümüşhane'de de toplam 923 konut yeni sahibini buldu.








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