

TÜFE'de (2003=100) 2016 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,82, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,87 artış gerçekleşti.







AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %9,60 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA OLDU







Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde %4,28, çeşitli mal ve hizmetlerde %2,71, sağlıkta %2,42 ve eğlence ve kültürde %2,09 artış gerçekleşti.







AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP %6,71 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU







Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda %6,71 oranında düşüş gerçekleşti.







YILLIK EN FAZLA ARTIŞ %13,43 İLE LOKANTA VE OTELLER GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ







TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğlence ve kültür (%12,05), gıda ve alkolsüz içecekler (%11,69), çeşitli mal ve hizmetler (%11,21), alkollü içecekler ve tütün (%11,17) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.







İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %10,67 ile TR62 (Adana, Mersin) ve TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgelerinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %8,56 ile TR31 (İzmir) bölgesinde gerçekleşti.







Ocak 2016'da endekste kapsanan 417 maddeden; 29 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 285 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.







kaynak:kanalahaber