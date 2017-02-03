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Yılın ilk enflasyon oranları açıklandı

YILIN İLK ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI

Ocak ayı enflasyonu bir önceki yılın aynı ayına göre 9.58'e arttı. Geçen ay fiyatı en çok artan ürünler alkol ve tütün grubu oldu.

Tarih : 03 Şubat 2017, 10:32
Puan Ver : Yılın İlk Enflasyon Oranları Açıklandı(7/10)5



TÜFE'de (2003=100) 2016 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,82, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,87 artış gerçekleşti.



AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %9,60 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA OLDU



Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde %4,28, çeşitli mal ve hizmetlerde %2,71, sağlıkta %2,42 ve eğlence ve kültürde %2,09 artış gerçekleşti.





AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP %6,71 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU



Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda %6,71 oranında düşüş gerçekleşti.



YILLIK EN FAZLA ARTIŞ %13,43 İLE LOKANTA VE OTELLER GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre eğlence ve kültür (%12,05), gıda ve alkolsüz içecekler (%11,69), çeşitli mal ve hizmetler (%11,21), alkollü içecekler ve tütün (%11,17) artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.





İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %10,67 ile TR62 (Adana, Mersin) ve TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgelerinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %8,56 ile TR31 (İzmir) bölgesinde gerçekleşti.



Ocak 2016'da endekste kapsanan 417 maddeden; 29 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 285 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



 



kaynak:kanalahaber









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