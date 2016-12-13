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yılın futbolcusu cristiano ronaldo

YILIN FUTBOLCUSU CRİSTİANO RONALDO

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nü (Ballon d'Or), 2016'da Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo kazandı.

Tarih : 13 Aralık 2016, 09:39
Puan Ver : Yılın Futbolcusu Cristiano Ronaldo(10/10)7


Yılın futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nü (Ballon d'Or), 2016'da Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo kazandı.



France Football Dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, Portekizli Cristiano Ronaldo yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nün sahibi oldu.



2008, 2013 ve 2014'ün ardından 4. kez ödüle layık görülen 31 yaşındaki Ronaldo, daha önce 5 defa bu ödülü kazanan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Messi'yi geride bıraktı.



Bu ödülü 4. kez kazandığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Ronaldo, "Real Madrid ve milli takımdaki tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



 



kaynak:fanatik








Etiketler: Yılın  Futbolcusu  Cristiano  Ronaldo    haber

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