YILIN FUTBOLCUSU ADAYLARI AÇIKLANDI! MESSİ VE RONALDO'YA DİŞLİ RAKİP
UEFA, yılın futbolcusu adaylarını açıkladı. Alışık olduğumuz gibi Messi ve Ronaldo ilk iki aday olurken, üçüncü aday Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon oldu.
UEFA, yılın futbolcusu adaylarını açıkladı. Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Cristiano Ronaldo, Juventus ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan Gianluigi Buffon ve Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi; son üçe kalan isimler oldu.
ZLATAN DIŞARIDA KALDI
Real Madrid'den Modric - Kroos ve Sergio Ramos, Juventus'tan Paulo Dybala, Monaco'dan Kylian Mbappe, Bayern Münih'ten Robert Lewandowski ve Manchester United'dan Zlatan Ibrahimovic; ilk 3 dışında kalan futbolcular oldu.
MESSİ VE RONALDO İKİ KEZ SEÇİLDİ
Messi ve Ronaldo, daha önce iki kez Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi. Messi, 2010-2011 ve 2014-2015 sezonlarında, Ronaldo ise 2013/2014 ve 2015/2016 sezonlarında bu ödüle layık görülmüştü.
Avrupa'da yılın futbolcusu seçilecek oyuncu; ödülüne 24 Ağustos'ta Monaco'da yapılacak Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi öncesi düzenlenecek törende kavuşacak.
Kaynak: haberinburada
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