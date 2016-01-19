

Beşiktaş yönetimi, adeta sözbirliği etmişçesine oyunculara gelen transfer teklifleri konusunda aynı cevabı veriyor: "Şu anda şampiyonluğa oynuyoruz. Ayrıca ara transferde de takviye yapmaya çalışıyoruz. Neden oyuncu verelim ki!" Son olarak Ersan Gülüm için gelen Çin ekibi Shangai Shenhua'yı reddeden siyah-beyazlı yöneticiler bu konudaki fikirlerini "Hadi Ersan'ı 5 milyon euro'ya verdik diyelim. Aynı mevkiye bir oyuncu almak için, yine en az bu kadar bir para harcamamız lazım. Üstelik aylardır birbirine alışmış olan Rhodolfo-Ersan ikilisini bozarsak, büyük sıkıntı yaşarız. Olur mu öyle şey! Şampiyonluğa oynarken neden böyle bir şey yapalım. Üstelik stoper transferi yapmaya çalıştığımız bir dönemde bunu yapmamız çok büyük risk olur" diye açıklıyor.



