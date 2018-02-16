YILDIZ'I ÇİLEDEN ÇIKARTTILAR: BANA TECAVÜZ ETSE ÖLDÜRÜRÜM
Sosyal medyada başlatılan "Tecavüze idam istiyoruz" kampanyasına destek veren Yıldız Tilbe, "Biri bana tecavüz etse öldürürüm" ifadelerine yer verdi.
Sosyal medya üzerinden ünlülerin de katıldığı "tecavüze idam istiyoruz" kampanyası hızla büyüyor.
EN SERT TEPKİ YILDIZ TİLBE'DEN
Kampanyaya en 'sert' katılım Yıldız Tilbe'den geldi. Sanatçı "Biri bana tecavüz etse öldürürüm" diyerek herkesten kampanyaya katılıp imza vermesini istedi.
İşte Yıldız Tilbe'nin attığı tecavüze tepki tweetleri:
- Çocuklara tecavüz edenleri öldürene Allah katında günah yoktur. Bir adama başka bir adam tecavüz etse tecavüze uğrayan adam onu öldürür. Tecavüze uğrayan çocuksa hemen öldürülmelidir davası bile olmaz.
- Biri bana tecavüz etse öldürürüm. İstismar ellemek demek, beni elleyenlerin haddi hesabı yok tecavüz başka bir şey cezası ölümdür.
- Her insan bir ülkedir hiçbir şeyine dokunulamaz, dokunan ölümü değil gebermeyi hak etmiştir. Tecavüzcüleri asssınlar günahını da boynuma assınlar, varsa.
- Allah'a havale ederim şu mübarek cuma vakti, korkmayan rahat olsun. Adalet Bakanlığı: TECAVÜZE İDAM İSTİYORUZ! Kampanyaya imza ver!
Kaynak: haberinburada
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