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yıldız üniversitesi'nde 103 öğretim görevlisine gözaltı

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ'NDE 103 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNE GÖZALTI

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu adreslerde FETÖ operasyonu düzenledi. 103 öğretim görevlisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tarih : 20 Kasım 2016, 18:58
Puan Ver : Yıldız Üniversitesi'nde 103 Öğretim Görevlisine Gözaltı(9/10)8


İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu adreslerde FETÖ operasyonu düzenledi. 103 öğretim görevlisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konvoy halinde araçlarla çıkan polis ekipleri, saat 06.00 sıralarında operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyona çok sayıda şube de destek verdi.








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