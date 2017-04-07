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yıldız tilbe'nin parası cebine giremeyecek!

YILDIZ TİLBE'NİN PARASI CEBİNE GİREMEYECEK!

Yıldız Tilbe, eski yapımcısı Deniz Erdem'e olan 310 bin dolarlık borcunun karşılığında yıllık ortalama 200 bin TL olan telif gelirini Erdem'e aktaracak.

Tarih : 07 Nisan 2017, 10:14
Puan Ver : Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!(8/10)10


Müzisyen Yıldız Tilbe, yapımcısı Deniz Erdem'den 2004'te aldığı 310 bin dolarlık borcu ödemediği için açılan davayı 2012'de kaybetmişti.

 

Habertürk'te Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Erdem, adına kayıtlı mal varlığı bulunmayan ve bu sürede menajer Haluk Şentürk'e olan borcunu ödeyen Tilbe'den alacağını tahsil etmeyi başaramamıştı. Tilbe'nin Haluk Şentürk'e olan borcunu ödemesinin ardından, borcunu tahsil edebilmek için Deniz Erdem'in önü açıldı.

 

Erdem, Tilbe'nin bestelediği şarkılarının telifinden doğan yıllık 200 bin TL'lik gelirin kendisine aktarılması yönünde mahkemeden karar aldırdı.



 



kaynak:gazetevatan








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