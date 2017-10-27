YILDIZ TİLBE, MÜZİK ŞİRKETİNE 20 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Daha önce çıkardığı üç albümünün satış gelirinden pay alamadığını öne süren Yıldız Tilbe, müzik şirketine 20 bin liralık tazminat davası açtı.
Şarkıcı Yıldız Tilbe, eski üç albümünün satış gelirinden pay alamadığı gerekçesiyle Avrupa Müzik'e 20 bin liralık tazminat davası açtı.
Yıldız Tilbe, albüm gelirleri için mahkemeye başvurdu. Yıldız Tilbe'nin avukatı, İstanbul Fikri Sinai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'ne bir dilekçe sundu.
PAY YÜZDE 25 ARTTIRILDI, ANCAK ÖDENMEDİ
Dilekçede, "Yıldız Tilbe ile yapımcı şirket arasında 25 Aralık 2001 tarihinde yapılan sözleşme gereği, albümlerden elde edilen kazançların yüzde 20'si sanatçıya ödenecekti. 25 Mart 2004'te yapılan yeni bir sözleşmeyle bu pay yüzde 25 olarak arttırıldı. Ancak bu pay ödenmedi" denildi.
20 BİN LİRA İSTİYOR
Ayrıca Yıldız Tilbe, bu sebeplerle Avrupa Müzik'ten 10 bini manevi olmak üzere toplam 20 bin liralık tazminat talep ediyor.
Kaynak: haberinburada
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