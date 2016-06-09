

Yıldız Tilbe, yeni albümü 'Oynat'ta yer alan 'Öptüm' şarkısında düet yaptığı aranjör Burak Yeter'le önceki akşam Etiler Sandalyee'deydi







Şarkıcı, parçanın çalıntı olduğu iddialarına 'Kimsenin emeğini çalmadık. İddia edilen dedikoduları duymazdan geliyoruz. Bizim şarkımız hiçbir şarkıya benzemiyor' açıklamasında bulundu.







'TERCİHİM ERKEKLER'







Muhabirlerin 'İrem Derici sizin hayranınız olduğunu söyledi. Siz İrem Hanım'ın şarkılarını nasıl buluyorsunuz? Onunla düet yapar mısınız?' sorularına Yıldız Tilbe, 'İrem'in imza attığı şarkılara bayılıyorum. Çok tatlı ve yetenekli bir kız. Ama onunla düet yapmam. Çünkü prensip olarak ben kadınlarla düet yapmıyorum. Tercihim erkekler' sözleriyle yanıt verdi.