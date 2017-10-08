O Ses Türkiye 2017 - 2018 sezonu başladı. Bu yıl ilk defa jüri koltuğuna oturan Yıldız Tilbe, alkış tufanı eşliğinde stüdyoya girdi.

O SES TÜRKİYE JÜRİSİ

O Ses Türkiye'nin merakla beklenen 2017 - 2018 sezonu, sonunda başladı. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı efsane yarışmanın jüri koltuğunda Athena Gökhan (Gökhan Özoğuz), Hadise, Murat Boz ve Yıldız Tilbe oturuyor.

HAKAN BU YIL YOK

Geçen yıl ikiz kardeşi Gökhan'la ikiz koltukları paylaşan Hakan Özoğuz ise bu yıl yarılmada yer almadı.STÜDYO "YILDIZ" DİYE YIKILDI

Yıldız Tilbe, 2016 - 2017 sezonunda jüri koltuğunda oturan Sibel Can'ın yerine geldi. Jüri üyelerini tek tek anons eden Acun Ilıcalı, son olarak "O Ses Türkiye'nin bu seneki bomba transferi" diyerek, Yıldız Tilbe'nin ismini söylediğinde salon alkıştan yıkıldı.

Kaynak: haberinburada