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Yıldız Tilbe İlk Günden O Ses Türkiye'ye Damgasını Vurdu, Stüdyo Alkıştan Yıkıldı
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Yıldız Tilbe İlk Günden O Ses Türkiye'ye Damgasını Vurdu, Stüdyo Alkıştan Yıkıldı

YILDIZ TİLBE İLK GÜNDEN O SES TÜRKİYE'YE DAMGASINI VURDU, STÜDYO ALKIŞTAN YIKILDI

O Ses Türkiye'nin yeni jürisi Yıldız Tilbe, stüdyoya Acun Ilıcalı'nın takdimiyle girdi. Stüdyo alkıştan yıkıldı.

Tarih : 08 Ekim 2017, 00:40
Puan Ver : Yıldız Tilbe İlk Günden O Ses Türkiye'ye Damgasını Vurdu, Stüdyo Alkıştan Yıkıldı(5/10)1

O Ses Türkiye 2017 - 2018 sezonu başladı. Bu yıl ilk defa jüri koltuğuna oturan Yıldız Tilbe, alkış tufanı eşliğinde stüdyoya girdi.

O SES TÜRKİYE JÜRİSİ

O Ses Türkiye'nin merakla beklenen 2017 - 2018 sezonu, sonunda başladı. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı efsane yarışmanın jüri koltuğunda Athena Gökhan (Gökhan Özoğuz), Hadise, Murat Boz ve Yıldız Tilbe oturuyor.

HAKAN BU YIL YOK

Geçen yıl ikiz kardeşi Gökhan'la ikiz koltukları paylaşan Hakan Özoğuz ise bu yıl yarılmada yer almadı.STÜDYO "YILDIZ" DİYE YIKILDI

Yıldız Tilbe, 2016 - 2017 sezonunda jüri koltuğunda oturan Sibel Can'ın yerine geldi. Jüri üyelerini tek tek anons eden Acun Ilıcalı, son olarak "O Ses Türkiye'nin bu seneki bomba transferi" diyerek, Yıldız Tilbe'nin ismini söylediğinde salon alkıştan yıkıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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