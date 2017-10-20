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Yıldız Tilbe için günler sonra suskunluğunu bozdu

YILDIZ TİLBE İÇİN GÜNLER SONRA SUSKUNLUĞUNU BOZDU

O Ses Türkiye programında Yıldız Tilbe ile tartıştığı iddialarını yalanlayan Gökhan Özoğuz, "Hepimiz ırkçı olabiliriz, Yıldız olamaz'" dedi.

Tarih : 20 Ekim 2017, 12:10
Puan Ver : Yıldız Tilbe İçin Günler Sonra Suskunluğunu Bozdu(10/10)6

Athena Gökhan ile Yıldız Tilbe'nin jüri koltuğuna oturduğu 'O Ses Türkiye' programında ırkçılık nedeniyle kavga ettikleri iddia edilmişti.

"NE TARTIŞMA OLMUŞTUR NE DE..."

Tilbe kendisi için yapılan 'ırkçılık' tabirini kabul etmezken olayın diğer kahramanı Özoğuz'dan yanıt geldi. Bebek'te görüntülenen şarkıcı, "Ne tartışma olmuştur ne de Yıldız Tilbe ırkçı bir insandır. Hepimiz ırkçı olabiliriz, Yıldız olamaz'" dedi.

PARAYI TOPRAĞA GÖMDÜLER

Gökhan-Hakan Özoğuz kardeşler, Kazdağları'nın eteklerindeki Bayramiç İlçesi'nde birer tarla satın aldı. Gökhan'ın Dağahmetçe Köyü'nde 800 dönüm, Hakan'ın ise 75 dönüm tarla aldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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