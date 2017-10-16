YILDIZ TİLBE BENİ YANLIŞ ANLAMASIN DEDİ, GÖKHAN AYAKTA EŞLİK ETTİ
Yıldız Tilbe "Beni yanlış anlamasın, yüreğimi dağlamasın" dedi, arasının açık olduğu söylenen Athena Gökhan ayağa kalkarak şarkıya eşlik etti.
Irkçılık tartışması nedeniyle Yıldız Tilbe'yle arasının açık olduğu söylenen Athena Gökhan, Tilbe'nin canlı performansına ayakta eşlik etti.
YABANCI ŞARKI SÖZLERİ ÜZERİNE GERİLİM ÇIKTI
Yıldız Tilbe'nin yabancı şarkı söyleyen yarışmacılarla ilgili sözlerine tepki gösteren Athena Gökhan, ünlü şarkıcıyla kavga etmişti.
AYAKTA EŞLİK ETTİ
Tartışmanın büyümesinin ardından O Ses Türkiye'nin bu akşam yayınlanan programı merakla beklendi. Yıldız Tilbe'yle arasının açık olduğu söylenen Athena Gökhan, Yıldız Tilbe'nin canlı performansla seslendirdiği "Haberi olsun" şarkısına ayağa kalkarak eşlik etti.
"BENİ YANLIŞ ANLAMASIN"
Şarkıda güftesinde yer alan "Beni yanlış anlamasın, yüreğimi dağlamasın" sözleri Athena Gökhan'a gönderme olarak algılandı.
Kaynak: haberinburada
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