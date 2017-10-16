İtalya'da Milano Derbisinde Inter, Milan'ı 3-2 Yendi
Avusturya'da Seçimi Türkiye Ve İslam Karşıtı Kurz'un Partisi Kazandı
Liseli Helin'in Cenazesinde Havaya Ateş Açan Şüpheliler Yakalandı
Fenerbahçe'de Can Sıkan Rekor
Son Dakika! Trabzonspor'da Ersun Yanal'la Yollar Ayrıldı
Aykut Kocaman Derbi Beklentisini Açıkladı
Yıldız Tilbe Beni Yanlış Anlamasın Dedi, Gökhan Ayakta Eşlik Etti
Bitlis'te Husumetli İki Aile Kur'an-I Kerim'in Altından Geçip Barıştı
Beşiktaş'ta Yıllar Sonra Bir İlk
Trump Ve Suudi Kralı Selman'dan Telefonda İran Zirvesi: Yeni Stratejiyi Konuştular
Ahmet Davutoğlu'ndan Kerkük İçin 10 Maddelik Çözüm Önerisi!
Fenerbahçe'de Şok! Yıldız Oyuncu Derbide Oynayamayacak
Fenerbahçeli Ozan Tufan: Yeri Geliyor Ben, Yeri Geliyor Volkan Abi Islıklanıyor
Fenerbahçe'nin Yıldız Oyuncusu Giuliano: Galatasaray Derbisini Konuşmaya Gerek Yok
Fenerbahçe, Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'u 3-1 Mağlup Etti
Erdoğan, Programlarının Sunucusunu Nikahta Yalnız Bırakmadı!
İdlib Operasyonu Kapsamında Suriye Sınırında Mevziler Kazılmaya Başlandı
Abd'de Hepatit A Salgını Yüzünden Sokaklar Çamaşır Suyuyla Yıkanıyor!
Tillerson Vazgeçmiyor: İlk Bomba Düşene Kadar Kuzey Kore İle Diplomatik Çözüm Arayacağız
Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal: Takım İçin En Uygun Karar Neyse O Alınır

Yıldız Tilbe Beni Yanlış Anlamasın Dedi, Gökhan Ayakta Eşlik Etti

YILDIZ TİLBE BENİ YANLIŞ ANLAMASIN DEDİ, GÖKHAN AYAKTA EŞLİK ETTİ

Yıldız Tilbe "Beni yanlış anlamasın, yüreğimi dağlamasın" dedi, arasının açık olduğu söylenen Athena Gökhan ayağa kalkarak şarkıya eşlik etti.

Tarih : 16 Ekim 2017, 00:00
Puan Ver : Yıldız Tilbe Beni Yanlış Anlamasın Dedi, Gökhan Ayakta Eşlik Etti(9/10)5

Irkçılık tartışması nedeniyle Yıldız Tilbe'yle arasının açık olduğu söylenen Athena Gökhan, Tilbe'nin canlı performansına ayakta eşlik etti.

YABANCI ŞARKI SÖZLERİ ÜZERİNE GERİLİM ÇIKTI

Yıldız Tilbe'nin yabancı şarkı söyleyen yarışmacılarla ilgili sözlerine tepki gösteren Athena Gökhan, ünlü şarkıcıyla kavga etmişti.

AYAKTA EŞLİK ETTİ

Tartışmanın büyümesinin ardından O Ses Türkiye'nin bu akşam yayınlanan programı merakla beklendi. Yıldız Tilbe'yle arasının açık olduğu söylenen Athena Gökhan, Yıldız Tilbe'nin canlı performansla seslendirdiği "Haberi olsun" şarkısına ayağa kalkarak eşlik etti.

"BENİ YANLIŞ ANLAMASIN"

Şarkıda güftesinde yer alan "Beni yanlış anlamasın, yüreğimi dağlamasın" sözleri Athena Gökhan'a gönderme olarak algılandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yıldız  Tilbe  Beni  Yanlış  Anlamasın  Dedi  Gökhan  Ayakta  Eşlik  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER